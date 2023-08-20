الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تناقش دور الأسرة في مواجهة الزيادة السكانية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تنفيذ  مكتبة قلوصنا الثقافية  بسمالوط شمال المحافظة ، محاضره عن" دور الأسرة في مواجهة الزيادة السكانية"حاضرتها فاتن فاروق .

وتحدثت فيها عن مفهوم المشكلة السكانية وأسبابها  والمخاطر والآثار السلبية للزيادة السكانية على الفرد والمجتمع ، وعلى عجلة التنمية، ودور الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الزيادة السكانية في إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات وطرق النقل والوحدات السكنية .

ونوه المحاضر خلال المحاضرة ، عن تكاتف دور العبادة في المساجد والكنائس ، والمدارس التعليمية ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتنموية ، في تنظيم حملات التوعية لتنظيم الأسرة ، كما تناولت دور الأسرة المصرية والمجتمع وبعض الحلول والمقترحات لحل المشكلة السكانية ومنها نشر الوعى الصحيح وثقافة تنظيم الأسرة وتفعيلها و الفهم الصحيح للدين و الارتقاء بالخصائص السكانية ومن أهمها الصحة والتعليم  والإعلام وغيرهم ،ودور هم فى التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل