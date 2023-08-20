ثقافة المنيا تناقش دور الأسرة في مواجهة الزيادة السكانية

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تنفيذ مكتبة قلوصنا الثقافية بسمالوط شمال المحافظة ، محاضره عن" دور الأسرة في مواجهة الزيادة السكانية"حاضرتها فاتن فاروق .

وتحدثت فيها عن مفهوم المشكلة السكانية وأسبابها والمخاطر والآثار السلبية للزيادة السكانية على الفرد والمجتمع ، وعلى عجلة التنمية، ودور الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الزيادة السكانية في إنشاء المدارس والمستشفيات والجامعات وطرق النقل والوحدات السكنية .

ونوه المحاضر خلال المحاضرة ، عن تكاتف دور العبادة في المساجد والكنائس ، والمدارس التعليمية ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتنموية ، في تنظيم حملات التوعية لتنظيم الأسرة ، كما تناولت دور الأسرة المصرية والمجتمع وبعض الحلول والمقترحات لحل المشكلة السكانية ومنها نشر الوعى الصحيح وثقافة تنظيم الأسرة وتفعيلها و الفهم الصحيح للدين و الارتقاء بالخصائص السكانية ومن أهمها الصحة والتعليم والإعلام وغيرهم ،ودور هم فى التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل