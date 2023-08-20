نانت يخسر ثاني مبارياته في الدوري الفرنسي

تلقى نانت خسارة من نظيره ليل بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيير ماوروي.

ويلعب الدولي المصري مصطفي محمد ضمن صفوف نانت، حيث شارك في أحداث المباراة منذ بداية اللقاء، لكنه لم يستطع التسجيل.

جاء هدفي ليل عن طريق جوناثان ديفيد في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني، بينما أضاف اَدم وناس الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

بينما تعرض أليكساندرو، لاعب ليل، للطرد المباشر في الدقيقة 78، ليكمل فريقه ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وتعد خسارة نانت من ليل اليوم هي الثانية له على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2023/2024، بعد الهزيمة التي تعرض لها في أمام تولوز في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد.

بهذه النتيجة، يحتل ليل وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي نانت في المركز الـ 17 بدون رصيد من النقاط.

ترتيب الدوري الفرنسي