الدولية للمحاصيل تخطط لزيادة حصتها في أبوزعبل للأسمدة

كشفت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنها سوف تقوم بزيادة حصتها في شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية من 0.203% إلى 8.46%، اعتباراً من الاكتتاب الذي سيتم ابتداءً من 24 أغسطس الجاري.

قالت الشركة، في بيان للبورصة، أنها سوق تقوم بشراء 5.57 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 41.77 مليون جنيه بسعر 7.5 جنيه للسهم.

يشار إلى أن الدولية للمحاصيل الزراعية، سجلت صافي ربح مستقل بلغ 232.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، مقابل 13.86 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.