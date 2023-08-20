التايكوندو يكشف عن شعار بطولة الأندية العربية بالقاهرة اكتوبر المقبل

كشف الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى الستار عن الشعار الرسمي لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو بالقاهرة للناشئين تحت 14 عام والشباب تحت 17 عام والبومزا والفري ستايل بجميع مراحلها والبارا بومزا والبارا كيروجي خلال الفترة من 5-8 اكتوبر وذلك بعدما تم الموافقة عليها من الاتحاد العربى للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالى عضو الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو والنائب الأول لرئيس الإتحاد الإفريقى للتايكوندو.

وقامت شركة Tackle برئاسة محمد مجدى السرسى بوصفها الشركة المنظمة للبطولة بوضع تصميم شعار البطولة وذلك بعد التنسيق والتعاون مع شركة روابط الرياضية المسوق الحصرى للإتحاد المصرى للتايكوندو والذى تقام البطولة تحت إشرافه.

الاتحاد العربي للتايكوندو يسند تنظيم البطولة العربية الأولى للاندية للناشئين والشباب لمصر

كان الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى قد حصل على موافقة الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي على تنظيم مصر لبطولة الاندية العربية المفتوحة بالقاهرة للناشئين تحت 14 عام والشباب تحت 17 عام والبومزا والفرى ستايل بجميع مراحلها، والبارا بومزا والبارا كيروجى بجميع مراحلهما في شهر اكتوبر من العام الجاري.

وتقدم الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس الاتحاد العربي بطلب لاستضافة البطولة للسيد ادريس الهلال رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المغربي للتايكوندو وتم الحصول على موافقة مباشرة وذلك للثقة الكبيرة في قدرات اتحاد التايكوندو المصري على تنظيم البطولات والنجاح في تنظيم البطولات خلال الفترة الأخيرة في طفرة كبيرة يشهدها التايكوندو المصري حيث سيتم تنظيم البطولة من خلال شركة تاكيل Tackle تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو الذي يسعى لأن تكون البطولة بأفضل صورة وتنظيم للتشجيع على مزيد من البطولات في الفترة القادمة.

وأكد المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، تنظيم البطولات العربية والأفريقية والدولية خطوة مهمة للغاية وتهدف لمزيد من التطوير ومنح اللاعبين فرص أكبر للاحتكاك وخوض مستويات أكبر من المنافسات لتجهيز وتأهيل اللاعبين المصريين وأيضا تأكيد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع في أي وقت.