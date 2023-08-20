سائق توك توك يقتل شقيقه في كفر الدوار

شهدت البحيرة حادثا مأساويا ،حيث قام سائق توك توك بقتل شقيقة، بعد ان وجه له ععدة طعنات بسلاح ابيض ،بسبب خلافات اسرية ،إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث بمدينة كفر الدوار ،تم نقل الجثة إلي المشرحة ، وضبط المتهم والأداة المستخدمة ، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا بالواقعة من العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة بقيام سائق توكتوك بقتل شقيقة بمدينة كفر الدوار ، وعلي الفورإنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث تبين نشوب مشاجرة م.س.ع.34سنة وشقيقةي.س.ع.27سنة سائق توك توك ، بسبب خلافات أسرية ،قام علي أثرها الاخير بتوجية عدة طعنات إلي المجني علية والذي سقط وسط بركة من الدماء

تم نقل الجثة إلي المشرحة ، و تمكن العميد أحمد سمير رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط المتهم والاداة المستخدمة في الجريمة ، وتولت النيابة التحقيق