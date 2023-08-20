المبيدات الزراعية أدوات فعالة لمكافحة الآفات الزراعية

تعتبر المبيدات الزراعية أدوات فعالة في مكافحة الآفات الزراعية وحماية المحاصيل من الأمراض والآفات الحشرية والأعشاب الضارة.

ويأتي دور برنامج مطبقي المبيدات، الذي يلعب دورًا حاسمًا في ضمان استخدام المبيدات بشكل آمن وفعال وفقًا لأعلى المعايير.

وقال الدكتور علي حسن شرشر أستاذ مساعد بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن كلمة مطبقي تعني توصيل المبيدات إلى الآفة بطريقة آمنة، وهي أحد الرسائل الهامة من لجنة المبيدات إلى المزارعين.

وأضاف شرشر في تصريحات له، أن الرش العشوائي للمبيدات يكون عن طريق استخدام مبيد غير موصى به بجرعات مختلفة وفي أوقات غير مناسبة.

برنامج مطبقي المبيدات

الهدف من برنامج مطبقي المبيدات يهدف برنامج مطبقي المبيدات إلى تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين والفنيين على الاستخدام السليم للمبيدات الزراعية وتطبيقها في المزارع والمحاصيل بطريقة تحقق أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعية ذات الصلة.

يوفر البرنامج التدريب والتوجيه للمطبقين لضمان استخدام المبيدات بطريقة آمنة وفعالة ومطابقة للقوانين واللوائح المحلية والدولية.

أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج مطبقي المبيدات هو زيادة الوعي والمعرفة حول الممارسات الزراعية الجيدة والتقنيات الحديثة في تطبيق المبيدات.

ويتم توفير التدريب على الجوانب المختلفة لاستخدام المبيدات، بما في ذلك الاختيار الصحيح للمبيدات، والتحضير السليم للمحلول المبيد، وتقدير الجرعات المناسبة، وتقنيات التطبيق الصحيحة، ويتم توفير هذا التدريب عن طريق الدروس النظرية والتطبيق العملي في الميدان.

محاور برنامج مطبقي المبيدات ويتضمن البرنامج عدد من المحاور، وهي:

-تدريب المدربين على يد متخصصين من مركز البحوث الزراعية في مختلف المجالات المتعلقة باستخدام المبيدات.

- تدريب المطبقين من خلال برنامج يحتوي على 13 جلسة تتم على مدار 4 أيام. يتضمن البرنانمج جانب عملي عن طريق النزول إلى الحقول.