غياب بنزيما ورونالدو عن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري السعودي

كشفت رابطة الدوري السعودي "روشن" عن التشكيل المثالي للجولة الثانية، خلال الموسم الجديد 2023/2024.

وشهد تشكيل الأفضل للجولة الثانية غياب الثنائي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، بينما تواجد المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، بجانب روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال.

وكان الهلال قد تعادل مع نظيره الفيحاء بهدف لكل فريق، بينما تلقى النصر هزيمة من التعاون بثنائية نظيفة، لتكون ثاني خسارة له، بعد خسارة الجولة الأولى من الاتفاق.

فيما فاز اتحاد جدة على الطائي 2/0، وحقق الأهلي الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري السعودي

يحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الأهلي في الوصافة بنفس رصيد النمور، ويحل الاتفاق ثالث الترتيب بـ 6 نقاط أيضًا.

وفي المركز الرابع يأتي الهلال برصيد 4 نقاط، والفتح خامس الترتيب بنفس رصيد الزعيم، وسادسًا الفيحاء بـ 4 نقاط.

ويشهد الدوري السعودي خلال الفترة الحالية من النهضة الكروية على جميع الأصعدة، حيث نجحت الأندية الأربعة الكبري “الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة”، في التعاقد مع صفقات قوية وعالمية.

فقد نجح الهلال في التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور، وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي، بينما ضم أهلي جدة الثنائي رياض محرز والبرازيلي فيرمينو، فيما تعاقد اتحاد جدة مع كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، كما ضم النصر ساديو ماني، وبروزوفيتش وفوفانا وقبلهم كريستيانو رونالدو.