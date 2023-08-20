إنطلاق فعاليات المهرجان الرياضي في ألعاب القوي بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 ، الإعداد لتنفيذ مهرجان رياضى فى ألعاب القوي ، ضمن خطة قسم الرياضة بديرمواس، وذلك بمشاركة جميع مراكز الشباب طبقا للجدول المعد من قبل قسم الرياضة.

وانطلقت اليوم الأحد الموافق 20 من أغسطس 2023، أولى فعاليات المهرجان الرياضي بمشاركة مراكز شباب ، ( البدرمان - زعبرة- دلجا- بني سالم )، وتنافست في الجري علي مسافات، 100 مترا، 400 مترا، 800 متراً، 1500 مترا، وثب طويل. تستمر الفعاليات حتي نهاية الشهر الجاري.

وتم تنفيذ اليوم الأول من المهرجان الرياضي بمركز شباب مدينة ديرمواس، بحضور الكابتن صبحى احمد عبد الظاهر وكيل الإدارة و رئيس قسم الرياضة، الكابتن محمد أحمد محمد رئيس قسم الهيئات الرياضية والأخصائي الرياضي بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس، محمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالرياضة، وحرصها علي ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، سواء كرة القدم، السلة، اليد، ألعاب القوي بكافة مستوياتها، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة" صيف شبابنا"، برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.