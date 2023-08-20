بداية العام الدراسي في السعودية.. 6 ملايين طالب وطالبة عادوا اليوم

بدأ اليوم الأحد العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام إلى مدارسهم صباح اليوم في السعودية، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية، في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

السعودية.. بداية العام الدراسي الجديد في السعودية

ورحب وزير التعليم يوسف البنيان، بجميع الطلاب والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على البداية الجادة والعودة بانتظام، مؤكدًا أن الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، منوهًا بأن هذه الرسالة التعليمية تمثل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي يعيشه السعودية.



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وأثنى وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، وما يبذله المعلمون والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تلقي أبنائنا وبناتنا تعليمهم دون عقبات.

أعلنت إدارة تعليم الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواعيد الدراسة بجميع المدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها، الترم الدراسي الجديد.

وأوضحت تعليم الرياض، أن الاصطفاف الصباحي في مدارس الرياض يبدأ خلال فترة الصيف عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وتستمر فترة الدراسة الصيفية حتى تاريخ 1 / 11 / 2023.

وأشارت تعليم الرياضي، إلى أن الاصطفاف الصباحي خلال فترة الشتاء يبدأ في 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 7:00 صباحًا، بينما يبدأ الدوام الرسمي للطلاب والطالبات في القطاع التعليمي خلال شهر رمضان عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، فيما ستكون عودة الطلبة والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي خلال هذه الفترة عند الساعة 6:15 صباحاً.