تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين بجامعة بني سويف





أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الأحد مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023_2024، حيث يبدأ الكشف 3 سبتمبر المقبل، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، موجها على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم.

وكشفت الإدارة الطبية بالجامعة، عن الجدول الزمني للكشف الطبي لكافة الكليات ابتداء من يوم 3 إلى 7سبتمبر المقبل لكليات الطب البشري والبيطري والأسنان والصيدلة والهندسة والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي وفي الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر لكليات العلوم وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم سياسية وفي الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر لكليات التربية ورياض أطفال والفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية بينما الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق والمعهد الفني للتمريض والتكنولوجيا والتعليم والزراعة والخدمة الاجتماعية، والفترة من 1 إلى 5 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة ما بين 8إلى 12أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إبراز إثبات الشخصية الرقم القومي، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي

FB_IMG_1692535996993