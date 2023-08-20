6 عادات سيئة تؤدي إلى تدهور صحة الرئة في جسم الإنسان

الرئتين في جسم الانسان تعتبر هي مركز الجهاز التنفسي حيث أنها هي المسئولة عن عملية التنفس ، وتكون عادة وظيفة الرئتين في جسم الانسان هي أخذ الأكسجين من الجو المحيط بالإنسان ، وتقوم بنقل هذا الاكسجين إلى مجرى الدم ، وأهمية الرئتين لجسم الانسان واضحة للغاية حيث تحتاج كل خلية في جسم الانسان إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة ، كما أن جسم الانسان يحتاج إلى طرد ما يسمي بثاني أكسيد الكربون الضار للجسم

ومن ثم تقوم كل خلية في الجسم بتبادل الأكسجين مقابل ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يسمى بـ "الغاز الضائع" الذي ينقله مجرى الدم إلى الرئتين، حيث يتم الزفير، لذا يجب الحفاظ عليها والابتعاد عن الأمورالتي تضر بها.

تستعرض الوفد فى السطور التالية 6 عادات سيئة تؤدي إلى تدهور صحة الرئة فى جسم الانسان :

القلق:

على الرغم من أن نزلات البرد والحساسية الموسمية والربو والتدخين والتلوث تسبب تهيجًا لهذا العضو الهام،إلا أن القلق الدائم يؤثر عليها أيضا.

السمنة:

السمنة تؤثر بشكل كبير على الرئة، لذا إذا كان شخص ما يعاني من زيادة الوزن، فلن يتمكن دائمًا من التنفس بشكل كامل، ما قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

وعلى وجه التحديد، الدهون الزائدة في البطن تمنع قدرة الحجاب الحاجز (جدار عضلي بين الصدر والبطن) على سحب الهواء بشكل صحيح وتوسيع الرئتين، ما يؤدي إلى ضيق التنفس.

وهناك أيضًا عوامل هرمونية تلعب دورًا في كل من الرجال والنساء، حيث عندما تتراكم الدهون تحت الجلد، تفرز الخلايا الدهنية الهرمونات ما يسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرئتين.

الإجهاد المستمر:

في المواقف العصيبة يفرز جسمك هرمونات، مثل الأدرينالين والكورتيزول، التي يمكن أن تساهم في سرعة التنفس، لذا إذا كانت رئتيك بصحة جيدة، فهذا ليس خطيرًا.

ومع ذلك، في الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو، لا تستطيع الرئتان تحريك الكثير من الهواء للداخل والخارج كما ينبغي، وهذا يزيد من ضيق التنفس ويساهم في الشعور بالذعر.

كما يمكن أن يتسبب المزيد من إفراز الكورتيزول أيضًا في حدوث تحديات أخرى، بما في ذلك زيادة الشهية.

تناول الكثير من الوجبات السريعة:

تناول الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية يساهم في الإصابة بالسمنة وبالتالي تقل قدرة الأشخاص على التنفس بشكل جيد، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما قد يتسبب في احتفاظك بالسوائل وهو أمر قد يؤدي إلى الازدحام ويجعل التنفس أكثر صعوبة بالنسبة لك.

تناول الصودا:

لا يتسبب شرب الصودا في زيادة الوزن فحسب، بل يحتوي المشروب نفسه أيضًا على الكربونات، ما قد يؤدي إلى تضخم معدتك، وعندما تتورم معدتك، فإنها تضغط على الحجاب الحاجز، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة بالنسبة لك.

اهمال تناول الماء:

بدون كمية كافية من الماء، يصبح المخاط سميكًا ويلتصق برئتيك، ما يزيد من مشاكل التنفس لديك.