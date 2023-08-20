كسح تجمعات المياه بمساكن مدينة إطسا في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، بالدفع بمعدات الكسح لسحب المياه المتسربة من خطوط الصرف الصحي.

يأتي هذا في إطار الاستجابة الفورية لمطالب أهالي مركز اطسا، وبعد تقديم الأهالي بمنطقة مساكن أبو حامد بمدينة إطسا شكوى حول تجمعات المياه أمام العمارات السكنية.

وانتقل رئيس مركز ومدينة إطسا، يرافقه المهندس محمد الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أحمد جمعة رئيس قسم المتابعة الميدانية، وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين بخصوص تسرب مياه في محيط عمارات مساكن ابوحامد بمدينة إطسا، وتم معاينة تجمعات المياه على الطبيعة للعمل على حل شكوى المواطنين والوقوف على أسباب تسرب المياه وذلك بالتنسيق مع مسئولي مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز إطسا.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظة والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لكافة شكاوى المواطنين.

ووجه "شاكر" مسئولي الصرف الصحي بالدفع بمعدات سحب تجمعات المياه المتسربة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من خطر الإصابة بالامراض ومعرفة أسباب التسرب والعمل على حلها فورا.

خفض منسوب المياه وإحلال وتجديد الخط لمنع تسرب مياه الصرف بإطسا

واكد مسئول الصرف أن فرق الصيانة قامت بعمل معاينة على الطبيعة وتم الدفع بسيارة الكسح و جرارات سحب المياه التابعين للوحدة المحلية لسحب تجمعات المياه المتسربة، موضحا أنه تم تشغيل البدالة وفصل البير الذي يحتوي على المشكلة عن الشبكة الرئيسية، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه في المطابق وقام المقاول بإصلاح خط المياه وإحلال وتجديد الفرعة الهابطة، والمتسببة في تسرب مياه الصرف.

وأشار "رئيس المركز" إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الإدارات الخدمية بالمركز للرد على الشكاوى والاستفسارات، عن طريق غرفة عمليات يتم تواصل جميع الهيئات الحكومية داخل المركز، مطالباً كافة العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للشكاوى الواردة وحلها في أسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة الانتهاء من كسح جميع تجمعات المياه وحل مشكلة خط الصرف الصحي فورا.