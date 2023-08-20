طبيب يحذر من خطورة مشروب طاقة يسبب وفاة الأطفال

حذر محمد متولي طبيب جرحة أطفال، من خطورة نوع من مشروبات الطاقة المتداولة حاليا في الأسواق على صحة الأطفال، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين التي قد تودي للوفاة.

وأضاف متولي عبر حسابه على فيسبوك، إن مشروب الطاقة " س " متداول بكثرة بين الأطفال، مشيرا إلى أنه يتم الترويج للمشروب بشكل مبالغ فيه رغم خطورته الشديدة .

وأوضح أن الشركة استخدمت فنان شهير للترويج عن المشروب، والأطفال مهووسه به وزاد من تحفيزهم لتجربة مشروب الطاقة.

ولفت إلى أن مشروبات الطاقة تسبب أضرار صحية وتحديدا مشروب " س " لاحتوئه على نسبة عالية جدا من الكافيين وهي مادة غير مناسبة وغير صحية للأطفال والمراهقين.

وأضاف، أن مشروب " س " مثلا الـ ٢٤٥ ملل( اللى هى علبه الكانز)، تحتوي على حوالى ٧٧ ملجم م الكافيين، وهو رقم كبير للاطفال.

وتسبب عدة أضرار منها، القلق، والأرق وعدم القدرة على النوم مفيش كينج بينام ( الإعلان بيقول كدا )، متابعا:" كما تسبب مشكلات في القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشكلات في الدماغ وفي العضلات ونمو العظام.

وأكد أن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، لهذا السبب يعاني المراهقين والاطفال من أضرار السكر، مثل زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكر، وتسوس الأسنان وتآكلها، وزيادة الوزن.

وأضاف، كما تسبب الجفاف بسبب احتواء ستينج على كميات عالية من الكافيين الذي يؤدي لإدرار البول.