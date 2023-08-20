"راميدا" تكشف حقيقة تنفيذ استحواذات بالسوق

قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، في بيان للبورصة ردا بشأن مخططات البورصة لإتمام استحواذين الفترة المقبلة، إنها لم تنفذ أي استحواذ فعلي حتى الآن وأن الأمر محل الدراسة، مؤكدة أنها ستقوم بالإفصاح على أي استحواذ فور حدوثه أو الدخول في اتفاقات نهائية.

يشار إلى أن العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، حققت أرباحاً بلغت 119.01 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 126.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.