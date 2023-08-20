الدقهلية: الكشف على نصف مليون مواطن منذ إنطلاق حملة 100يوم صحة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي على 528 ألف و283 مواطنا على مستوى مراكز وقرى المحافظة بمبادرات الصحة العامة منذ اطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة.

وأكد مكين، أنه تم فحص 206 الالاف و164 مواطناً من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، مشيراً إلى فحص 265 ألف و437 سيدة ضمن مبادرة "صحة المرأة" فضلاً عن 6204سيدات من خلال مبادرة صحة الأم والجنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم الكشف 9 آلاف و436 طفل ضمن مبادرة "السمعيات"، ونحو 1938 فى إطار مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثى الولادة كما تم فحص نحو 22 ألف مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عام فما فوق"، علاوة على 17 ألفاً و105 ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.

وأشار الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بالدقهلية، أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة و القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.



جدير بالذكر إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.



