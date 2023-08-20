ضمن مبادرة "صيف شبابنا".. دورة تدريبية في التفصيل والحياكة بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 ، بمركز شباب تل بني عمران بديرمواس ، تنفيذ الدورة التدريبية لتعليم التفصيل والحياكة .

وقامت بالتدريب المدربة نجلاء أحمد عبد العاطي " مدرسة التفصيل بالتربية والتعليم" وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا "، وشارك في التدريب كبير من السيدات والفتيات، وتم توفير كافة مستلزمات التدريب مثل ، ماكينة الخياطة ، و الأقمشة بمعرفة المدربة و إدارة المركز.

وأبدت المتدربات اعجابهن واستفادتهن من التدريب، وذلك في إطار سعي مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا، وضمن توجيهات وزارة الشباب والرياضة، إلى الإهتمام بتنوع الأنشطة بمراكز الشباب، وتحويلها إلي مراكز خدمية تؤدي خدمات متميزة ومفيدة سواء لأعضاء المركز، أو القرية الكائن بها، وضرورة الإهتمام بتنفيذ انشطة تدريبية و عملية لاكتساب مهارات والقدرة على الابتكار و الإبداع وتعلم حرف تدر دخلا ، وتقضي على البطالة أو الحد منها ، وضمن هذه الأنشطة، تنفيذ دورات تدريبية لتعلم الحياكة والتفصيل، والمشغولات اليدوية، وغيرها من الحرف الصغيرة، والتي تتميز بسهولة تعلمها و العمل بها ، و ذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا "، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات خلال فترة الصيف، و تم التنفيذ بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب تل بنى عمران.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ومتابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة، وإدارة الشباب والرياضة بديرمواس.