البورصة تربح 2.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 2.4 مليار جنيه ، ووصل إلى مستوي 1.221.9 تريليون جنيه

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوي18033نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى3641 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 70 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 1.7 مليار جنيه .