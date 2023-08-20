كشف مُلابسات واقعة إنهاء حياة إحدى السيدات بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالجيزة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز)وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة ، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (زوج المتوفاة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق خنقها بإستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.