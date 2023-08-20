رحيم عبدالحق يقترب من منصب جديد في بورتو

يقترب رحيم عبدالحق من تولي منصب مدير الكرة بنادي بورتو السويس خلال الفترة القادمة.

وكان عصام عبده قد تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم 2023/2024 وعلمنا من مصادر خاصة أن رحيم عبدالحق يقترب من تولى منصب مدير الكرة وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو الاستعداد للموسم القادم حيث يشترك في دوري القسم الثاني ب المجموعة الاولى ب.

وانهي بورتو السويس الموسم الماضي بدوري القسم الثاني وهو في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة جمعهم من 30 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وهزم في 14 مباراة.