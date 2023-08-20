لاعبة إسبانيا تحقق رقمًا تاريخيًا بمونديال السيدات

تمكنت أولجا كارمونا لاعبة المنتخب الإسباني لكرة القدم من تحقيق رقمًا شخصيًا تاريخيًا في تاريخ مشاركاتها بمونديال الأندية ، بعد أن سجلت هدف فوز منتخب بلادها أمام إنجلترا بالنهائي مساء اليوم.





يأتي ذلك بعدما أصبحت اللاعبة الثانية تاريخيًا التي تتمكن من التسجيل في الدورين نصف النهائي والنهائي من المونديال ، بعد اللاعبة الأمريكية أليكس مورجان التي بدأت بالتسجيل في الدورين المذكورين عام 2019.

كان المنتخب الإسباني لسيدات كرة القدم قد توج بلقب بطولة كأس العالم منذ قليل ، عقب الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أستراليا.

كانت منافسات البطولة التي بدأت 20 يوليو الماضي ، قد ضمت في مرحلة المجموعات كل من :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.