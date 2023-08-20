القبض على عاطل انتحل صفة طبيب بشرى وأجرى عمليات جراحية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية امن الاسكندرية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لانتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع فيس بوك لمزاولة نشاطه.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وردت عدة بلاغات بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي وتم تحديد مكان تواجده وتوجهت قوة لضبط ه بعد عمل كمين بدائرة قسم شرطة باب شرقي،

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال وجوده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول – مبلغ مالي - عدد من الأدوات الطبية)، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.

تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق وامرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات .كما امرت النيابة بالتحفظ وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان وأقوال أصحاب البلاغ والتحفظ على الأدوات المستخدمة في إجراء العملية الجراحية وتفريغ كاميرات المراقبة وتقرير عن نشاطه خلال الفترة الماضية.