وزارة الرياضة: مبادرة " صيف شبـابنـا " تصل إلي أسيـوط

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، تنفيذ فعاليات مبادرة " صيف شبـابنـا " بمختلف محافظات الجمهورية ،حيث نظمت الوزارة اللقاء الحواري بمركز شباب الشهيد / أحمد عبد التواب التابع لقطاع إدارة شباب القوصية بمحافظة أسيوط ، بمشاركة 60 عضو هيئة برلمانية من أعضاء برلمان الطلائع بالمحافظة .

حضر اللقاء الحواري ،الدكتور أحمد سعد مدرس بكليه الحقوق جامعة أسيوط ، تحدث بشرحًا نظري حول تاريخ الحياه النيابيه فى مصر ،وكذا التعريف بالبرلمان وأهميته ووظائفه وقواعد العمل البرلمانى ولجانه النوعيه ، وأدوات الرقابه البرلمانيه ، وصفات وخصائص البرلمانى الناجح .

تطرق اللقاء أيضًا :" الي أهمية التدريب علي نماذج الحياة السياسية المصرية التي تنظمها وزارة الشباب بصفه مستدامة خلال المرحلة الحالية وأبرزها ( نموذج محاكاة مجلس النواب ، نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، نموذج محاكاة الدولة المصرية ) بهدف خلق جيل لديه القيادة المستقبلية ورفع مستوى الوعى السياسي والثقافي وذلك من خلال عدد من المحاضرات وورش العمل لتنمية القدرات والمهارات ودعم الإبداع والابتكار لديهم .

المبادرة استهدفت تعريف المشاركين بتاريخ الحياة النيابية في مصر وأهمية التدريب علي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية

وتناولت الفعاليات أيضا عقد ورشة تفاعلية حول :" أنشطة التنشئة الوطنية ، والتعريف بالانتماء والمواطنة وثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي ، التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له ، إمتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه .

يذكر أن مبادرة " صيف شبـابنـا "منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر ،وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع ، و تعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي و تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

كما تعمل المبادرة على تعزيز الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .