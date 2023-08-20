تحرير 368 قضية مخدرات و164 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(368) قضية مخدرات ، (164) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83970) حكم قضائى متنوع.

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وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (368) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (412) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (132,175 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (58,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,163 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,130 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (2,895 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,294 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودروزنت (490 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

عدد (2749) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (164 قطعة سلاح نارى بحوزة 140 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(6) بنادق آلية .

(18) بندقية خرطوش .

(8) مسدسات.

(132) فرد محلى .

(288) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(340) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (83970) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(338) حكم جناية.

(26750) حكم حبس جزئى.

(4395) حكم حبس مستأنف.

(41446) حكم غرامة.

(11041) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم (9) متهمين إرتكبوا (16) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (40) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (352) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25947) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (63) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (13) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.