الرئيس العراقي يؤكد توسيع آفاق التعاون البنّاء مع الجزائر

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد،حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجزائر، وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال تسلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،اليوم الأحد وفقا لوكالة ألأنباء العراقية "واع " ، سلمه إياها سفير جمهورية الجزائر لدى العراق جهاد الدين بلكاس، تتضمن دعوة الرئيس العراقي للمشاركة في أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمزمع عقدها في الجزائر مطلع شهرمارس المقبل .