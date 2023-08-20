تعرف علي الخدمات الطبية التي قدمتها جنوب سيناء في عامين

وبعد مرور عامين علي تطبيق مشروع التأمين الصحي الجديد في محافظة بجنوب سيناء، تعرف علي عمل المنشآت الطبية وتكلفتها، والخدمات التي قدمت خلال العامين الماضيين.

وبلغت تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، حوالي 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركزا ووحدة صحية و 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

جاءت الخدمات الطبية التي قدمتها هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء خلال العامين الماضيين كالتالي:

قدمت هيئة الرعاية الصحية داخل محافظة جنوب سيناء خلال عامين أكثر من 670 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء، 145 ألف خدمة رعاية صحية أولية، إضافة إلى تقديم 82 ألف خدمة الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 83 ألف ، و 33 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 54 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 21 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء أكثر من 520 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن.

وهم مستشفيات "شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي"، منها 208 آلاف بالعيادات الخارجية، وحوالي 5000 عملية وجراحات متنوعة.

وتخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 113 ألف مواطن حتى الآن، ومن المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 31 منشأة صحية، منها 23 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب سيناء.

بينما بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها بمحافظة جنوب سيناء 4 منشآت وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ، منهم مستشفيي «شرم الدولي، مركزي طب أسرة "دهب، الرويسات"، وحدة طب أسرة وادي مندر».