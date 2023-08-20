محافظ جنوب سيناء: تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء للحفاظ علي البيئية

أصدرمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة آفاق المناخ، التي تُعَد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية التي تصدر بدورية ربع سنوية.

مشيرا إلى أنها تستقي أهميتها من الأولوية المُلحة التي يحتلها العمل المناخي على الأجندة التنموية الوطنية والدولية، دفاعًا عن الوجود الإنساني والأمن البشري في مواجهة تداعيات التغيُّر المناخي وأحداث الطقس القاسي.

حيث تعد المجلة بمثابة منصة مُتجددة لطرح الرؤى التحليلية وإطلاق الأفكار والمبادرات وتحليل التجارب والخبرات لإثراء العمل المناخي الوطني والإقليمي والدولي، وتتضمن المجلة مجموعة من الأوراق البحثية ومقالات رأي وعدد من الروايات المناخية لباحثين وخبراء وأكاديميين متخصصين، بالإضافة إلى عروض لعدد من باحثي المركز.



أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن مدينة شرم الشيخ مركزًا للمرونة والقدرة على الصمود، لتصبح أول مركز للمرونة على مستوى القارة الإفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة كوب 27 يعكس مدى أهميتها باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لذا تكاتفت جميع الجهات في الانتهاء من أعمال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية؛ بما يعكس بدوره رؤية مصر 2030 وأهدافها في السعي إلى تسريع العمل المناخي، وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي من خلال الحد من الانبعاثات.

استعرضت المجلة 24 مشروعا أخضر، ساهمت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، وذلك بغية خلق منصة تشجع تخضير المساحات العامة، ومن أبرز تلك المشروعات مشروع تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى صديق للبيئة، ومبادرة تنفيذ خدمات نظافة الشوارع والمرافق في شرم الشيخ، ومنظومة الحلول الرقمية والدفع الإلكتروني، وتطوير ميدان السلام وميادين المدينة وأعمال الموقع العام للشوارع والجزيرة الوسطى وجانبي الطريق، وإنشاء ممشى السلام السياحي العالمي بمدينة السلام، ومشروع منظومة الدراجات التشاركية في شرم الشيخ، ومشروع شرم الشيخ مدينة خضراء، ومشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي ومحطة محولات مبنى المجلس الجديد، وحملة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وحملة لدعم السياح البيئية والترويج لمحميات جنوب سيناء.