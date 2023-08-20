نقيب عام أطباء أسنان مصر يكرم أبناء محافظة البحيرة

نظمت نقابة الأسنان بالبحيرة بقيادة الدكتورة إيناس زغلول ،إحتفالية لتكريم المتميزين من أطباء الأسنان ،والحاصلين علي دراسات عليا،وأصحاب المعاشات ، ، والمتفوقين من أبناء أطباء الأسنان ، والتى استضافتَها نقابة الأطباء بالبحيره .

وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،و الدكتور ايهاب هليل نقيب عام أطباء الأسنان بمصر، والدكتورة غاده عماره مدير عام إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالبحيرة ،

و الدكتور محمد الشعيره الأمين العام لنقابة الأسنان بالبحيره ،

وفى كلمته أمام الحضور ، قام الدكتور هاني جميعه بتهنئة جميع أطباء الأسنان المتميزين، وحثهم على استمرار التدريب والتعليم ، ورفع الكفاءة المستمرة ، وقدم الشكر لأطباء أسنان البحيره ، لحرصهم على التقدم للدراسات العليا ، والحصول على درجاتها العلمية المختلفة .

و تم خلال الإحتفالية تكريم أطباء الأسنان الحاصلين على الدراسات العليا من زمالة وماجستير ودبلومات فى جميع تخصصات طب الأسنان .

كما تم تكريم أطباء الأسنان ، الذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش ، كذلك تكريم المتفوقين من أولاد أطباء الأسنان .