الأحد 20 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

نقيب عام أطباء أسنان مصر يكرم أبناء محافظة البحيرة

تكريم الدكتور عمرو
تكريم الدكتور عمرو دويدار

نظمت نقابة الأسنان بالبحيرة بقيادة الدكتورة إيناس زغلول ،إحتفالية لتكريم  المتميزين من أطباء الأسنان ،والحاصلين علي دراسات عليا،وأصحاب المعاشات ، ، والمتفوقين من أبناء أطباء الأسنان ، والتى استضافتَها نقابة الأطباء بالبحيره .

وذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،و الدكتور ايهاب هليل نقيب عام أطباء الأسنان بمصر، والدكتورة  غاده عماره مدير عام إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالبحيرة ،

و الدكتور محمد الشعيره الأمين العام لنقابة الأسنان بالبحيره ، 

وفى كلمته أمام الحضور ، قام الدكتور هاني جميعه بتهنئة جميع أطباء الأسنان المتميزين، وحثهم على استمرار التدريب والتعليم ، ورفع الكفاءة المستمرة ، وقدم الشكر لأطباء أسنان البحيره ، لحرصهم على التقدم للدراسات العليا ، والحصول على درجاتها العلمية المختلفة .

و تم خلال الإحتفالية تكريم أطباء الأسنان الحاصلين على الدراسات العليا من زمالة وماجستير ودبلومات فى جميع تخصصات طب الأسنان .

كما تم تكريم أطباء الأسنان ، الذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش ، كذلك تكريم المتفوقين من أولاد أطباء الأسنان .