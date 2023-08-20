قاتل طليقته بالفيوم: حولت حياتي إلى جحيم فقررت التخلّص منها

أدلى المتهم بقتل طليقته "الكوافيرة" في الشارع العام بمدينة طامية في محافظة الفيوم باعترافاته أمام جهات التحقيق في قسم شرطة مركز طامية، عقب إلقاء القبض عليه.

في البداية قال الزوج أن طليقته حولت حياته إلى جحيم، ولم تحافظ على النعمة حسب قوله، بعدما بهرتها أضواء القاهرة وخرجت عن طوعي عندما عملت بمحل كوافير بناء على رغبتها.

وقال المتهم ربيع أ 40 عامًا، إنه تزوج من ابنة عمه نورا 35 عاما، منذ أكثر من 10 سنوات، واصطحبها للمعيشة معه في القاهرة، وسمح لها بالعمل في محل كوافير حسب رغبتها؛ وتابع المتهم خلال اعترافاته: "لم أبخل عليها بشيء على الإطلاق، وكنت ألبي جميع طلباتها وكل ما تحتاجه".

قاتل طليقته: انحرفت عن التقاليد الريفية وأطلقت العنان لنزواتها

وقال قاتل طليقته أنها قبل طلاقها انحرفت عن التقاليد الريفية التي تربينا عليها في الفيوم، وكانت دائمة الخروج من المنزل، بحجة الذهاب للعمل، مستغلة فترة غيابي في عملي، وتابع المتهم: رزقني الله منها بولدين وبنت، لكنها للأسف لم تحافظ على سمعة أولادها، قبل سمعتها وأطلقت لنفسها العنان نحو نزواتها، وكأنها ما تزال فتاة بدون زواج، موضحا انه قرر الانفصال عنها منذ عام حفاظا على سمعته وأولاده، وعاد لمسقط راسه في الفيوم، لرعاية أولاده، إلا أنه فوجئ بأنها تقوم بملاحقته قضائيًا، وقامت برفع عدة قضايا نفقة وخلافه، وحصلت على أحكام بالحبس ضده، وأصبح معرضا لدخول السجن في أي لحظة.

وأضاف المتهم بقتل طليقته: لم أعد أتحمل تصرفات طليقتي التي لم تراعي أننا أقارب وبيننا عشرة وأبناء فقررت الخلاص منها، حيث انتظرتها وهي تسير في الشارع الرئيسي بمدينة طامية، وكنت أخفي السكين بين طيات ملابسي، وبمجرد رؤيتها هرولت نحوها وسددت لها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها لكي أرتاح منها إلى الابد.

وكان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بقيام شخص بقتل زوجته امام المارة بمدينة طاميه بمحافظة الفيوم والتي تعمل بإحدى محلات الكوافير بمدينة طامية .

فور البلاغ انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، و رئيس مباحث مركز شرطة طامية وذلك تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، وبالمعاينة تبين انه اثناء تواجد سيدة تدعى نورا . ش .ع 35 سنة بمحل عملها "كوافير" التي تعمل به، قام طليقها ويدعى ربيع . أ اربعيني العمر موظف بالاصلاح الزراعي ، بالاعتداء عليها مستخدما سلاح ابيض ( سكين) وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة بالجسد إلى أن لفظت انفاسها الاخيرة متأثرة بجراحها، وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتمكنت قوات الامن من القبض على الجاني كما حررت المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وسرعة التحريات حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيقات.