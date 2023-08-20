ختام منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023

بمشاركة 240 فريقاً..

اختتمت منافسات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC 2023 ، و التي نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 6 -19 أغسطس 2023 .

و قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج وبيل باوتشر رئيس ECPC و المدير التنفيذي للمسابقة بتكريم الفائزين من الطلبة وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير، بحضور الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق اللواء محمود مصطفى عيسى مستشار محافظ جنوب سيناء ، و الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية ، والدكتورأحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي المعلوماتية وممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والجامعات وصندوق الابتكار والرعاة .

عبر الدكتورإسماعيل عبد الغفار عن سعادته بحماس الطلاب وشغفهم الذي ظهر واضحا طوال فترة المسابقة، كما أشاد شوقي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و وجه "عبد الغفار " الشكر للمشاركين وشركاء النجاح والمسؤولين بالمركز الإقليمي للمعلوماتية و المشرفين على الطلاب وكذلك لجنة التحكيم .

وأوضح " عبد الغفار"أن المسابقة تعتمد علي ايجاد حلول برمجية يمكن أن تساعد في تبسيط المسائل من خلال استخدام الخوارزميات والرياضيات لإنشاء الحل الأمثل لمشكلة معروضة في حدود زمنية.

وأشار رئيس الأكاديمية إلي أن المسابقة شهدت مشاركة 240 فريقاً من أصل 2500 فريق (عشرة الاف طالب وطالبة) من 96 جامعة ومعهد ,وسيتأهل الفرق الثلاثون الأوائل الفائزون بنهائيات المسابقة للبطولة الافريقية العربية للبرمجيات ACPC2023 والتى سوف تقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2023 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية والمؤهلة بالتبعية للمسابقة الدولية للبرمجيات ICPC.

من جانبه قال بيل باوتشر رئيس ECPC و المدير التنفيذي للمسابقة نحن سعداء بالتعاون مع الأكاديمية العربية التي نعمل معها سويا متوجهاً بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية وفريق العمل علي الدعم للمسابقة للخروج بهذه الصورة الرائعة .

من جانبه أوضح الدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية أن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على إستخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بافضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب

ولفت إلي أنه في هذه المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل اكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

يشار إلى أن الأكاديمية تنظم البطولة الإفريقية و العربية سنويا تحت رعاية رئيس الوزراء,وهذا العام سوف تقوم بتنظيم البطولة الدولية للبرمجة ICPC 2023 بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11إلى 17 نوفمبر 2023 تحت رعاية رئيس الجمهورية.