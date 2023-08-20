غرق شاب بترعة مشروع ناصر بغرب الاسكندرية فى ظروف غامضة

تكثف الاجهزة الامنية بالاسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثمان شاب غرق بترعه " مشروع ناصر " امام قرية ال 21 وجرفته المياه .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا من ادارة شرطة النجدة يفيد غرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 غرب الإسكندرية.

انتقل على الفور رجال المباحث و قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية مدعومة بغطاسين متطوعين الى موقع الحادث تكثف جهودها للبحث عن جثمان شاب غرق بترعة «مشروع ناصر» ، وتبين من الفحص أن الشاب الغريق يدعى «أحمد عبدالكريم القذافي»، 35 عامًا، وغرق أمام قرية 21، ويتوقع أن تكون المياه جرفته لمحطة رفع «1».

ومن جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، إنه فور تلقيه إشارة بوجود غريق جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق