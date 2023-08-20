جوتيريش يشيد بشجاعة وتفاني عمال الإغاثة في اليوم العالمي للعمل الإنساني

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشجاعة وتفاني عمال الإغاثة الإنسانية، مؤكدا دعم الأمم المتحدة الكامل لجهودهم الحاسمة والمنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في رسالة لجوتيريش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش إن هذا العام يوافق الذكرى العشرين للهجوم الدامي على فندق القناة في بغداد الذي أدى إلى مقتل 22 عاملا في مجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو ، وأضاف "اليوم، وعلى الرغم من احترام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم، فقد يتم استهدافهم أيضا من جانب أولئك الذين قد يؤذونهم".

وأشار جوتيريش إلى أن العمليات الإنسانية العالمية تهدف هذا العام إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى 250 مليون شخص في 69 دولة - أكثر بعشر مرات مما كان عليه وقت تفجير فندق القناة.

وقال إن التمويل بعيد عن المسار الصحيح للأسف، فمع تكاثر الأزمات، من غير المقبول أن يُجبر العاملون في المجال الإنساني على تقليل المساعدات لملايين الأشخاص المحتاجين.

وأضاف الأمين العام أن التحديات الأخرى تضاعفت أيضا خلال العشرين عاما الماضية مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحملات الاعتداء والتضليل المتعمد، لكن هذه الاختبارات جعلت المجتمع الإنساني العالمي أقوى.

وأوضح أن "العاملين في المجال الإنساني - الذين هم في الغالب موظفون وطنيون يعملون في بلدانهم - هم أقرب إلى الأشخاص الذين يخدمونهم، إنهم يجدون طرقا جديدة للمغامرة بشكل أعمق في المناطق المنكوبة، وأقرب إلى الخطوط الأمامية للصراع، مدفوعا بهدف واحد: إنقاذ الأرواح وحمايتها".

وتابع الأمين العام أن "في هذا اليوم العالمي للعمل الإنساني، نحيي شجاعة وتفاني عمال الإغاثة الإنسانية في كل مكان.. ونعيد تأكيد دعمنا الكامل لجهودهم الحاسمة والمنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم ونحتفل بتفانيهم الذي لا يتزعزع لخدمة جميع المحتاجين".