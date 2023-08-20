زيلينسكي يصل أمستردام بعد موافقة أمريكا إرسال "إف-16" من هولندا والدنمارك لأوكرانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إلى هولندا، وتأتي الزيارة بعد موافقة واشنطن على نقل الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن الرئيس الأوكراني سيلتقي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قاعدة جوية عسكرية بمدينة "آيندهوفن" جنوبي البلاد.

وأوضح زيلينسكي - عبر تطبيق تليجرام - أن الموضوع الرئيسي للمباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي سيكون الطائرات المقاتلة.

كان الرئيس الأوكراني قد زار أمس السبت السويد حيث بدأ مناقشات بشأن إمكانية الحصول على طائرات مقاتلة سويدية من طراز "جربين".

زيلينسكي يتعهد بالرد على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف"

وفي سياق متصل تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالرد بشكل صارم على القصف الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الذي وقع أمس السبت وخلف العديد من الضحايا.

وأعرب زيلينسكي - في خطاب فيديو نُشر، اليوم الأحد، في ختام زيارته للسويد؛ في أول رحلة خارجية له منذ حضور قمة الناتو في ليتوانيا الشهر الماضي - عن "الثقة في أن الجنود الأوكرانيين سيردون بقوة على هذا الهجوم الإرهابي.

وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس "إنني متأكد من أن جنودنا سيردون على هذا الهجوم الإرهابي بشكل ملموس".

وقد تسبب الهجوم في مقتل 7 أشخاص، وإصابة 150 شخصا آخرين بينهم 15 طفلا.