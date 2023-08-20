موندال السيدات .. أسبانيا تتقدم على إنجلترا في الشوط الأول

تقدم المنتخب الأسباني على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أستراليا ، لحساب نهائي كأس العالم للسيدات.





جاء الهدف في الدقيقة 29 عبر اللاعب أولجا كارمونا.

وانطلق اللقاء العالمي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

كانت منافسات البطولة التي بدأت 20 يوليو الماضي ، قد ضمت في مرحلة المجموعات كل من :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة عام 2019.