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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موندال السيدات .. أسبانيا تتقدم على إنجلترا في الشوط الأول

مونديال السيدات
مونديال السيدات

تقدم المنتخب الأسباني على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب أستراليا ، لحساب نهائي كأس العالم للسيدات.
 

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مونديال 2023 يشهد بطل جديد لـ كأس العالم للسيدات


جاء الهدف في الدقيقة 29 عبر اللاعب أولجا كارمونا.
وانطلق اللقاء العالمي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

كانت منافسات البطولة التي بدأت 20 يوليو الماضي ، قد ضمت في مرحلة المجموعات كل من :

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.
المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة  كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة عام 2019.

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