فتح باب التقدم للدراسة بمرحلة الدراسات العليا في "الأحداث الخاصة" بسياحة الأقصر





أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة الاقصر، عن فتح باب التقدم للدراسة بمرحلة الدراسات العليا، دبلوم الدراسات العليا في، إدارة الاحداث الخاصة " Event Management"



وأكدت إدارة الدراسات العليا بالكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم فتح باب التقديم فى الفترة من 19 أغسطس 2023م وحتى 21 سبتمبر 2023م.

من ناحية أخرى، كانت جامعة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد رمضان سعدي مستشار لجنه الأنشطة العلمية، والتكنولوجية بالجامعة، أعلنت عن صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة الأقصر، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، وذلك لتمثيل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجه لشباب الجامعات.

شارك في المسابقة حوالي ٧٥٠٠ طالب، بعدد ٢٥٠٠ فريق، من عدد ٧٠ جامعة، من الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا.

وضم الفريق الأول بجامعة الأقصر: احمد يحيي بلال، وهيثم عمر حسن، ويوسف جمال علي، اما الفريق التاني Dragons Infinity XOR فضم كل من: محمود احمد خليل، مصطفي احمد الجيلاني، أحمد ناجح عباس، ومدربأ الفرق وهم: محمد احمد محمد ابراهيم، ومحمود احمد عبدالله.

وهنىء رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بالمسابقة، بمناسبة تفوقهم وتأهلهم للتصفيات النهائية، ممثلين دولتهم، في تلك البطولة، مؤكدًا أن أبناء الجامعة هم نماذج مشرفة دائمًا، في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، موجهًا بتلبية كافة متطلبات الفريقين؛ بمايحفزهم لتحقيق أفضل نتائج، وإحراز مراكز متقدمة.