انطلاق فعاليات الفوج الخامس من معسكر"صّقُلَ سفراء مشواري" بالمدينة الشبابية ببورسعيد

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب«الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة»، المعسكر الأول لصقل سفراء مشواري"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات" الجيزة، الشرقية، شمال سيناء"، خلال الفترة من ( ١٧-٢١ ) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابيةببورسعيد.



وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لزيادة صقلهم ومهاراتهم وتأهيلهم بالاضافة الي بعض مهارات تدريب المدربين" TOT ".

والجدير بالذكر ان برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من سن 10 ل 14 ويضمن التدريب مهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعي.

الشباب والرياضة تصل بأنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم بمحافظة الاسكندرية

في سياق متصل تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، و إدارة قادرون باختلاف ، تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات، حيث وصلت الفعاليات لمركز شباب السيوف بمحافظة الاسكندرية ، وذلك في اطار فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" .

وتتضمن الأنشطة تدريبات رياضية و أنشطة فنية ، بالإضافة إلي تعليم صناعة المشغولات اليدوية، بكافة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم علي مستوي المحافظات .

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بابنائنا القادرون باختلاف والسعي نحو توفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية ينفذان برنامج الدمج المجتمعي بمحافظة الجيزة



في حين واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ انشطة الرسم على الجدران بمركز شباب الصفا بمحافظة الجيزة، ضمن أنشطة مشروع اندية البحث عن وظيفة "شباب للمستقبل".

يستمر التدريب لمدة يومين بمركز الشباب والذي يشمل تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، حيث يسعى النشاط إلى استقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين، وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج، والتي تشمل رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.



ويهدف مشروع "شباب للمستقبل" إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.

جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ترتكز أحد محاورها على اتاحة الفرصة أمام جميع الفئات من الشباب والنشء للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.