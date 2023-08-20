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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للوفد.. هيئة مياه الشرب: دخول محطة الرفع بمشروع صرف صحي قرية بنايوس الخدمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت المحاسبة غادة عبدالمنعم مدير إدارة العلاقات العامة، بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تسليم محطة الرفع بمشروع صرف صحي قرية بنايوس – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية ودخولها الخدمة وتم التسليم الجزئي لشبكة الانحدار.

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وأوضحت عبد المنعم، أنه يجري استكمال باقي الفرعات المتبقية من الشبكة بالقرية والتي تقع داخل الحيز العمراني المعتمد لقرية بنايوس.

 

وجاء ذلك استجابة لموضوع "الوفد" الذي نشره يوم الثلاثاء 30/ 7/2023، تحت عنوان “بنايوس بالزقازيق شكوى الأهالي- القرية عائمة في مياه الصرف الصحي  - محافظة الشرقية”.

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