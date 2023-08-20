القومية لمياه الشرب تعلن استمرار أعمال الصرف الصحي بقرى الوادي الجديد

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بالوادي الجديد بقريتي الأمان والبلايلة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراحل التالية.

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 17 يوليو 2023 تحت عنوان "لجنة إسكان النواب تناقش استكمال مشروعات الصحي بالوادي الجديد" بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظات الوادي الجديد.