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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومية لمياه الشرب تعلن استمرار أعمال الصرف الصحي بقرى الوادي الجديد

اعمال الصرف الصحي
اعمال الصرف الصحي

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي  بالوادي الجديد بقريتي الأمان والبلايلة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراحل التالية.

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القومية لمياه الشرب ترد على استغاثات المواطنين ببوابة الوفد

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الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ترد على شكاوى واستفسارات قراء بوابة الوفد

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 17 يوليو 2023 تحت عنوان "لجنة إسكان النواب تناقش استكمال مشروعات الصحي بالوادي الجديد" بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظات الوادي الجديد.

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