كشف مُلابسات واقعة إنهاء حياة إحدى السيدات بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة إنهاء حياة إحدى السيدات بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية بإستقبالها جثة (إحدى السيدات -مقيمة بدائرة المركز) إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية") ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه ، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالإعتداء عليه بالسب ، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهوأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.