برواتب تتجاوز الـ 50 ألف جنيه.. وظائف للمصريين في قطر.. رابط التسجيل

يبحث الكثير من المصريين على فرص عمل بالخارج، لزيادة دخله الشهري وتحسين ظروف المعيشة، ومواكبة غلاء الأسعار الذي يعاني منه الجميع.

وفي هذا الصدد، أعلنت دولة قطر مؤخرًا، عن إطلاق برنامج “العمل التطوعي” ضمن فعاليات معرض اكسبو الدوحة 2023، ويتيح البرنامج فرصة للشباب من جميع الدول العربية التقديم في البرنامج والذهاب لقطر للعمل به.

يأتي ذلك البرنامج في إطار التطويرات التي تسعى إليها الدولة لتحويل الأراضي الصحراوية التي لا فائدة لها إلى أراضي خضراء تصلح للزراعة وإنتاج الكثير من الموارد للاستفادة منها مستقبلًا.

تفاصيل برنامج العمل التطوعي بقطر اكسبو الدوحة 2023 – Doha Expo 2023

-الإقامة في دولة قطر تحت رعاية برنامج العمل التطوعي بمقابل مبلغ مالي ويستطيع الشباب المشترك الحصول عليه بشكل شهري.

– برنامج «اكسبو الدوحة قطر» ليس قائم على المواطنين القطريين فقط ولكن لجميع الشباب من كل أنحاء الوطن العربي.

الهدف من برنامج العمل التطوعي بقطر اكسبو الدوحة 2023 – Doha Expo 2023

– يهدب برنامج العمل التطوعي بقطر لتوفير العديد من فرص العمل لجميع الشباب وتقديم المساعدة المالية لهم في مقابل المجهود البدني للعمل على تطوير الدولة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة في قطر

– برنامج العمل التطوعي بقطر لا يقتصر على تخصص علمي محدد.

– يمكن لجميع الشباب من مختلف التخصصات العلمية التقديم في برنامج اكسبو الدوحة قطر للعمل التطوعي.

– الأولوية للمشاركة في برنامج العمل التطوعي بقطر لمن لديهم خبرة بالزراعة وكيفية تحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضي زراعية.

رابط التقديم في برنامج العمل التطوعي بقطر اكسبو الدوحة 2023 – Doha Expo 2023

من هنـــــــــــا

– ملء استمارة التسجيل في برنامج اكسبو قطر.

خطوات التقديم في برنامج العمل التطوعي بقطر اكسبو الدوحة 2023 – Doha Expo 2023

– قم بكتابة جميع البيانات الشخصية التي ستطلب منك.

– تأكد من كتابة رقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية بالشكل الصحيح.

– قم بإدخال بريدك الإلكتروني ورمز المنطقة.

– ومن ثم قم بالتسجيل وانتظر الموافقة على طلبك.

– حمّل الاستمارة expo ثم إملاء البيانات، أستخدم برنامج أدوبي للتعديل على pdf.

– إعادة إرسال الملف بعد الحفظ على البريد الإلكتروني المتواجد بالاستمارة.