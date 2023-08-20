خدمات طبية مجانية لـ 1541 مواطنًا بملوى

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لــ 1541 حالة خلال أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية بنى روح إحدى قرى مركز ومدينة ملوى، جنوب المحافظة.

وذلك ضمن الخدمات الطبية المجانية ، التي تقدمها المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، (حياة كريمة).

وذلك فى إطار الوصول بالخدمات الصحية المجانية، لأهالى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، شملت 8 عيادات متنقلة، حيث قدمت كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانًا.

بواقع 846 حالة ما بين جراحة، أطفال، باطنة، و66 حالة نساء، 80 حالة أسنان، 191 حالة رمد، 101 أنف وأذن، 201 حالة جلدية، 56 حالة تنظيم أسرة.

بالإضافة إلى جانب إجراء 131 تحليلًا مختلفًا، وعمل 6 حالات أشعة سينية، و51 كشف مبكر للضغط والسكر، و10 حالات خلع أسنان، وتحويل 56 حالة لإستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة، إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها، 167 مترددًا.