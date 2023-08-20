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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يستعد لخوض معسكره التحضيري بالنمسا

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المعسكر التحضيري لانطلاق فعاليات الموسم الجديد ، والمقرر إقامته بدولة النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى السادس من شهر سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهتين وديتين خلال المعسكر ، أمام فريقين من القارة الأوروبية.
 

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كان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد غادر القاهرة اليوم متوجهًا إلى النمسا أول أمس الجمعة في رحلة استغرقت 48 ساعة، للاطمئنان على كافة  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.
وقام برافقة خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

وخلال تواجد مدير الكرة بالأهلي هناك ، تفقد بيبو فندق الإقامة وملاعب التدريب بالإضافة إلى الاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

موعد السوبر المحلي ..

على صعيد متصل أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد كرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.
وأكد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية..
وأكد الأهلي أن هذا الاستفسار يأتي ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

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