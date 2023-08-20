الشرقية تستعد لإنهاء موسم حصاد وتوريد القمح

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن كل الصوامع والشون والبناكر المخصصة لاستلام محصول القمح بهدف استقباله من المزارعين بمختلف أنحاء مراكز ومدن محافظة الشرقية، تستعد لغلق أبوابها إيذاناً بانتهاء موسم حصاد وتوريد محصول القمح لعام 2023.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت ٥٣٥٩٩٤ طنًا و٨٠٠ كيلو قمح.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية "نوع من الأقماح" موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة من وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية:

· الكمية المستهدف شراؤها.

· الغرض من الاستخدام.

· أماكن استلام الأقماح.

· اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.