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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومية لمياه الشرب ترد على استغاثات المواطنين ببوابة الوفد

اعمال الصرف الصحي
اعمال الصرف الصحي

كشفت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي لمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة.

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الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ترد على شكاوى واستفسارات قراء بوابة الوفد

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استغاثة إلى وزير الكهرباء قبل وقوع الكارثة

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 6 يوليو 2023 تحت عنوان "الغاز والصرف ومياه الشرب مطالب أهالي التوفيقية".

وأضافت الهيئة، أنه جارٍ الآن دراسة أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمراكز الفيوم وطامية وسنورس وأبشواي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

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