القومية لمياه الشرب ترد على استغاثات المواطنين ببوابة الوفد

كشفت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي لمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 6 يوليو 2023 تحت عنوان "الغاز والصرف ومياه الشرب مطالب أهالي التوفيقية".

وأضافت الهيئة، أنه جارٍ الآن دراسة أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمراكز الفيوم وطامية وسنورس وأبشواي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.