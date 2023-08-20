معلومات عن وثيقة "معاش بكره" بالدولار للمصريين بالخارج

أول وثيقة معاش بالدولار.. تهتم الدولة المصرية لتوفير الحماية التأمينية اللازمة للمواطنين والمصريين فى الخارج ، وعليه قدمت الدولة أول وثيقة بالدولار للمصريين الذين يعيشون خارج مصر من أجل الحصول على معاش مناسب.

وتم طرح وثيقة معاش بكره بالدولار للعملاء الذي لديهم ارصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية، كما أن الوثيق تصدر بقسط وحيد ولا يتم الغاء الوثيقة او تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط اضافية، مع فرصة الحصول علي جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال اجراء سحب نصف سنوي.

تتوفر وثيقة معاش بالدولار برنامج تأميني متكامل ليس ذلك وفقط بل يحصل صاحب وثيقة التأمين علي الكثير من المميزات الخاصة بالاستثمار والادخار التراكمي.

وتهدف وثيقة معاش بالدولار إلى تقديم مميزات إدخارية تراكمية للمصرين فى الخارج والتي توفر أيضا ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة والتي تتضمن مايلي :-

- الاختيار الأول يتضمن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة

- الحصول علي مبلغ الوثيق فى صورة دفعات شهرية مضمونة .

- الحصول علي مبلغ الوثيق فى صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 سنة

وثيقة المعاش بكره :

وتصدر وثيق معاش بالدولار لأول مرة فى مصر للمصريين العاملين في الخارج، تحت اسم "معاش بكرة" حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الوثيقة 500 دولار كقسط وحيد.

ويمكن دفع أقساط إضافية بحدّ أدنى 50 دولارا للمرة الواحدة ومن دون الالتزام بقيمة محددة كل عام.

وتبلغ قيمة الحدّ الأقصى لشراء الوثيقة 10 آلاف دولار، حيث يتم شراؤها الكترونيًا من دون إجراء كشف طبي.

الحد الأدني لعمر وثيق معاش بالدولار:

ويبلغ الحدّ الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، حيث يمكن الحصول على وثيق معاش بالدولار من عمر 18 عاما، وبحدّ أقصى 59 عاما.

أول وثيقة معاش بالدولار:

وتعد وثيق معاش بالدولار للمصريين بالخارج، وهي وثيقة حصرية والأولى من نوعها، التي يتم شرائها بالدولار، وتتيح لكل مشتري تحديد شروط فترات السداد الخاصة به.

مميزات وثيق معاش بالدولار :

- يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي في أي سن.

- الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 ألاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ان لا تتعدى أجمالي الاقساط المدفوعة 10 الاف دولار خلال العام الواحد.

- يتم دفع مبلغ معاش مضمون عند بلوغ العميل سن الاستحقاق، ويمكن للعميل أن يختار بين 3 خيارات (دفعة واحدة، ودفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات، ودفعات شهرية لمدة 15 سنة).

- يتم دفع مبلغ المعاش المضمون طبقًا للسيناريوهات التالية (إما عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق وهو 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، أو في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة، وقبل بلوغ تاريخ سن الاستحقاق، وفي حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي أو الدائم خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.

- لا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية.

- يوجد سحب سنوي للوثيقة، ويمنح الفائز قيمة 75% من مبلغ المعاش المضمون.

- الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات

- يمكن للعميل الحصول على وثيقتين بحد أقصى (وثيقة لكل سن استحقاق).

- في حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها يمكن اجراء التصفية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.