سفير إندونيسيا: الإسماعيلية مشهورة بالمانجو ونستوردها عبر السعودية (فيديو)

أعرب لطفي رؤوف السفير الإندونيسي في مصر، عن امتنانه بسبب استضافة مهرجان المانجو في الإسماعيلية له، مؤكدًا أن هذه ليست أول مرة يأتي فيها إلى الإسماعيلية، إذ زارها أكثر من مرة لتناول وجبات الأسماك.

وأكد في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محافظة الإسماعيلية مشهورة بالمانجو المميز، مضيفًا أن بلاده تستورد المانجو المصري عن طريق السعودية على هيئة عصير.

مهرجان المانجو بالإسماعيلية بمشاركة 25 سفيرا

ومن جهته قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان المانجو.

وأضاف أن النسخة الثانية أفضل من النسخة الأولى التي جرى تنظيمها في العام الماضي، حتى في عدد المشتركين معنا من سفراء الدول الأجنبية.

وأكد أن هذا العام يشارك نحو 25 سفيرا، وعدد لا بأس به من الملحقين التجاريين، وهناك مجموعة كبيرة منهم أبدت اهتماما كي تعقد لقاءات مع الغرفة التجارية والتجار والمزارعين بالإسماعيلية.

وشارك عدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر في مهرجان المانجو منهم: “جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان”.