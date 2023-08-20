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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ردًا على استغاثة المواطنين بالوفد

القومية للشرب تعلن استمرار أعمال الصرف الصحي بقرى الفيوم ضمن حياة كريمة

أعمال الصرف الصحي
أعمال الصرف الصحي

أعلنت غادة عبد المنعم منصور، مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار أعمال مشروعات الصرف الصحي بـ "القرى الأم" بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم.

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رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد مشروع إحلال وتجديد نظام SCADA بمحطة مياه روض الفرج

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 24 يوليو 2023 تحت عنوان "قرية الخمسين تعيش في عزلة- محافظة الفيوم".

وأضافت الهيئة، أنه فيما يخص عزبة الخمسين التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، فسوف يتم خدمة العزب والتوابع فور الانتهاء من تنفيذ القرى الأم.

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