القومية للشرب تعلن استمرار أعمال الصرف الصحي بقرى الفيوم ضمن حياة كريمة

ردًا على استغاثة المواطنين بالوفد

أعلنت غادة عبد المنعم منصور، مديرة إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار أعمال مشروعات الصرف الصحي بـ "القرى الأم" بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 24 يوليو 2023 تحت عنوان "قرية الخمسين تعيش في عزلة- محافظة الفيوم".

وأضافت الهيئة، أنه فيما يخص عزبة الخمسين التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا، فسوف يتم خدمة العزب والتوابع فور الانتهاء من تنفيذ القرى الأم.