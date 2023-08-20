موعد مباراة برشلونة وقادش في الليجا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه فريق برشلونة نظيره قادش في المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز للحصول على أول 3 نقاط في طريق الحفاظ على اللقب، بعد التعادل السلبي أمام خيتافي في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

ويغيب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء أثناء وقوفه على الخط في لقاء خيتافي، بالجولة الأولى، كما حصل رافينيا أيضًا على البطاقة ذاتها.

موعد مباراة برشلونة وقادش

تنطلق مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش

ستكون مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني منقولة بشكل مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبرتو

خط الوسط: أوريول روميو - بيدري - فرينكي دي يونج

في الهجوم: جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي