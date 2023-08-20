عاجل
عمرة المولد النبوي 2023.. الموعد والأسعار
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة برشلونة وقادش في الليجا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

برشلونة
برشلونة

يواجه فريق برشلونة نظيره قادش في المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

ويسعى برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز للحصول على أول 3 نقاط في طريق الحفاظ على اللقب، بعد التعادل السلبي أمام خيتافي في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.

 

ويغيب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء أثناء وقوفه على الخط في لقاء خيتافي، بالجولة الأولى، كما حصل رافينيا أيضًا على البطاقة ذاتها.

 

موعد مباراة برشلونة وقادش

تنطلق مباراة برشلونة وقادش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش

ستكون مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني منقولة بشكل مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - سيرجي روبرتو

خط الوسط: أوريول روميو - بيدري - فرينكي دي يونج

في الهجوم: جافي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

تشافي يعلق ساخراً علي إنتقال أنسو فاتي من برشلونة لريال مدريد

كانسيلو “حائر” بين رغبة برشلونة وإغراءات السعودية

معاناة برشلونة تتوالى بإصابة قلب الدفاع

مدرب خيتافي: راتب لاعب في برشلونة أكثر من فريقنا وتشافي يعجز عن هذا