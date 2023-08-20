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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تفاصيل قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم (فيديو)

كريم السقا عضو لجنة
كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي

علق كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، على العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بعض المحكوم عليهم. 

وقال خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنّ التقارب يزداد بين الدولة والقوى السياسية بجميع أطرافها وتوجهاتها كل يوم وهذا شيء إيجابي وأساسي من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الدولة تتخذ القرار بناءً على المصلحة الوطنية، وليس أي تدخل أو ضغوط، وهذه أهم سمة في إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، إذ تعمل الدولة لمصلحتها ومصلحة شعبها ومصلحة الدولة الوطنية. 

وأكد أنّ الدولة لا تخضع لأي ضغوط أو توجهات أو إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على إشادة دولية بما يحدث فيها على مستوى ملف حقوق الإنسان. 

وذكر أن حقوق الإنسان في العالم أصبحت الكارت التي يجري اللعب به ضد مصالح وإرادة ومستقبل الدول، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بالتطور الذي حدث في هذا الملف بمصر، كما أشاد بلجنة العفو وإنجازاتها.

قائمة العفو الرئاسي شملت أسماءً كانت تطالب بها أطرافًا مختلفة

وأكد أن القائمة الأخيرة في العفو الرئاسي شملت أسماءً كانت تطالب بها أطرافا مختلفة، وهو ما يعبر أن رأيهم أصبح له أهمية، مضيفًا أن طلباتهم يُستجاب لها بشكل فيه حكمة ومنطق، إذا كانت طلبات منطقية أو قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن قرار العفو بهذا الشكل يؤكد أن القيادة السياسية تبذل جهودًَا مضاعفة حتى لا يتم استغلال هذا الملف من أي أطراف داخلية أو خارجية.

ولفت إلى أن لجنة العفو الرئاسي تتعامل مع ملف المحبوسين على أن الجميع على مسافة واحدة من العفو الرئاسي، وكل الملفات يتم فحصها بدقة، بالإضافة إلى التعامل طبقًا للقانون والدستور. 

وأشار، إلى أن بعض الأسماء تأخر خروجها مثل أحمد دومة لأسباب متصلة بمدى تعقيد وضعه القانوني، إذ كان في حاجة إلى الوقت لخلخة وضعه القانوني حتى يشمله العفو، وهو ما يحدث مع محبوسين آخرين.

وتابع: "إحنا مش لجنة مشاهير، إحنا ناس بنشتغل على أي طلب بيجيلنا بنفس الدرجة والأهمية، ومش بنبص على الأسماء ولكن بنبص على الحالات ونحرص على عدم تسرب أي شخص ارتكب جرائم عنف وتخريب أو ينتمي إلى أي جماعة إرهابية لقوائم العفو الرئاسي".

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