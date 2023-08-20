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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

زراعة أشجار زينة ومثمرة بمراكز المنيا

زراعة الأشجار بالمنيا
زراعة الأشجار بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الأحد ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وأشار محافظ المنيا،  إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة ، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية  من زراعة الأشجار المثمرة ، وأشجار الزينة أمام المدارس ، والمستشفيات ، والمصالح الحكومية ، والحدائق ، والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ، فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن .

مؤكداً المحافظ ، على إستمرار المرور الميدانى من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار،  والتأكد من إنتظام منظومة العمل ، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة  الرئاسية ، وفى هذا الصدد، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، من زراعة 175 شجرة بطريق القاهرة - أسوان الزراعى ، والطريق الدائرى،  وحى غرب المدينة .

مع مواصلة رى الأشجار المزروعة ، لإضفاء المظهر الجمالى للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع ، بقرى و أحياء المدينة ، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، برئاسة المحاسب هشام فايز ، من زراعة 80 شجرة بالطريق الدائرى،  خلال الحملات المستمرة لتنسيق وزراعة الأشجار ، مع متابعة أعمال رى و تهذيب وقص الأشجار ، والتي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعى.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية برئاسة الدكتور سعيد محمد ، بزراعة 20 شجرة من أشجار الزينة و الأشجار المثمرة ، بمدرسة سمالوط الإبتدائية الجديدة، كما تم تهذيب ورى الأشجار الموجودة بجوار مدرسة اطسا ، التابعة لقرية البيهو ضمن خطة المحافظة،  فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتشجير.