زراعة أشجار زينة ومثمرة بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الأحد ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، للمساهمة في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين، وأشار محافظ المنيا، إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة ، في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية من زراعة الأشجار المثمرة ، وأشجار الزينة أمام المدارس ، والمستشفيات ، والمصالح الحكومية ، والحدائق ، والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين ، فضلاً عن تشجير مداخل القرى والمدن .

مؤكداً المحافظ ، على إستمرار المرور الميدانى من قبل اللجان المختصة لمتابعة زراعة الأشجار، والتأكد من إنتظام منظومة العمل ، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ، وفى هذا الصدد، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، من زراعة 175 شجرة بطريق القاهرة - أسوان الزراعى ، والطريق الدائرى، وحى غرب المدينة .

مع مواصلة رى الأشجار المزروعة ، لإضفاء المظهر الجمالى للمداخل الرئيسية والطرق والشوارع ، بقرى و أحياء المدينة ، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، برئاسة المحاسب هشام فايز ، من زراعة 80 شجرة بالطريق الدائرى، خلال الحملات المستمرة لتنسيق وزراعة الأشجار ، مع متابعة أعمال رى و تهذيب وقص الأشجار ، والتي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعى.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، قامت الوحدة المحلية برئاسة الدكتور سعيد محمد ، بزراعة 20 شجرة من أشجار الزينة و الأشجار المثمرة ، بمدرسة سمالوط الإبتدائية الجديدة، كما تم تهذيب ورى الأشجار الموجودة بجوار مدرسة اطسا ، التابعة لقرية البيهو ضمن خطة المحافظة، فى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتشجير.