تأهل فريقين بجامعة الأقصر لتمثيل مصر في البطولة العربية الإفريقية

أعلنت جامعة الأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد رمضان سعدي مستشار لجنه الأنشطة العلمية، والتكنولوجية بالجامعة، صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة الأقصر، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات، وذلك لتمثيل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجه لشباب الجامعات.

شارك في المسابقة حوالي ٧٥٠٠ طالب، بعدد ٢٥٠٠ فريق، من عدد ٧٠ جامعة، من الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا.

وضم الفريق الأول بجامعة الأقصر: احمد يحيي بلال، وهيثم عمر حسن، ويوسف جمال علي، اما الفريق التاني Dragons Infinity XOR فضم كل من: محمود احمد خليل، مصطفي احمد الجيلاني، أحمد ناجح عباس، ومدربأ الفرق وهم: محمد احمد محمد ابراهيم، ومحمود احمد عبدالله.

وهنىء رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بالمسابقة، بمناسبة تفوقهم وتأهلهم للتصفيات النهائية، ممثلين دولتهم، في تلك البطولة، مؤكدًا أن أبناء الجامعة هم نماذج مشرفة دائمًا، في جميع المحافل العلمية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، موجهًا بتلبية كافة متطلبات الفريقين؛ بمايحفزهم لتحقيق أفضل نتائج، وإحراز مراكز متقدمة.

وأوضح الدكتور محمد رمضان سعدي مستشار لجنه الأنشطة العلمية، والتكنولوجية بالجامعة، أن جامعة الأقصر شاركت بـ ١٥ فريقًا، تأهل منهم ٣ فرق في التصفيات النهائية، التي أقيمت السبت، وصعد منهم فريقان، مؤكدًا أن ماحققه أبناء جامعة الأقصر من نتائج مشرفة بالمسابقة، يعد خطوة مهمة تنسب للجامعة، في مقابل مشاركة بعض الجامعات بـ70 فريقًا.

وأوضح دكتور وائل محمد، مدير رعاية الشباب بالجامعة، أن ادارة رعاية الشباب قدمت كافة التسهيلات اللازمة لأبنائنا الطلاب، فضلًا عن توفير قاعات التدريب؛ بناءا على توجيهات السيد رئيس الجامعة.